Brescia indagine sul sistema Pavia | Silvio Sapone e Giuseppe Spoto chiedono la restituzione di pc e smartphone

Ilgiorno.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brescia, 22 ottobre 2025 –  Sono coinvolti nell’inchiesta che vede nel mirino della Procura di Brescia l’ex aggiunto di Pavia, Mario Venditti, sospettato di aver preso mazzette per spingere l ’archiviazione nel 2017 di Andrea Sempio (indagato una prima volta per il delitto di Chiara Poggi di dieci anni prima), ma non risultano - almeno per ora - indagati. Il 26 settembre tuttavia hanno visto Finanza e carabinieri fare irruzione a casa loro, tra Pavia e Voghera, e uscirsene con dispositivi informatici sequestrati. Ora gli ex carabinieri della Pg pavese Silvio Sapone e Giuseppe Spoto, il capo dell’aliquota e il collaboratore, passano al contrattacco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

brescia indagine sul sistema pavia silvio sapone e giuseppe spoto chiedono la restituzione di pc e smartphone

© Ilgiorno.it - Brescia, indagine sul “sistema Pavia”: Silvio Sapone e Giuseppe Spoto chiedono la restituzione di pc e smartphone

Contenuti che potrebbero interessarti

Caso Venditti, nuovo sequestro di pc e tablet: Brescia teme la cancellazione delle prove - Gli inquirenti cercano chat e contatti con politici e imprenditori legati al “Sistema Pavia” ... Da open.online

brescia indagine sistema paviaGarlasco. “Sistema Pavia”: parlano Amendolara, Parisi e Patruno del clima interno alla Procura di Pavia ai tempi di Venditti - “Sistema Pavia”: parlano Amendolara, Parisi e Patruno del clima interno alla Procura di Pavia ai tempi di Venditti ... Riporta politicamentecorretto.com

brescia indagine sistema paviaBrescia, il “sistema Pavia” scuote la magistratura: ombre di corruzione e legami col delitto di Garlasco - L’ex procuratore Mario Venditti e il pm Mazza indagati per corruzione e peculato. Riporta cosenzachannel.it

Cerca Video su questo argomento: Brescia Indagine Sistema Pavia