Brescia indagine sul sistema Pavia | Silvio Sapone e Giuseppe Spoto chiedono la restituzione di pc e smartphone

Brescia, 22 ottobre 2025 – Sono coinvolti nell’inchiesta che vede nel mirino della Procura di Brescia l’ex aggiunto di Pavia, Mario Venditti, sospettato di aver preso mazzette per spingere l ’archiviazione nel 2017 di Andrea Sempio (indagato una prima volta per il delitto di Chiara Poggi di dieci anni prima), ma non risultano - almeno per ora - indagati. Il 26 settembre tuttavia hanno visto Finanza e carabinieri fare irruzione a casa loro, tra Pavia e Voghera, e uscirsene con dispositivi informatici sequestrati. Ora gli ex carabinieri della Pg pavese Silvio Sapone e Giuseppe Spoto, il capo dell’aliquota e il collaboratore, passano al contrattacco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia, indagine sul “sistema Pavia”: Silvio Sapone e Giuseppe Spoto chiedono la restituzione di pc e smartphone

