Brand Journalism Festival 2025 | quando il racconto d’impresa diventa un fatto sociale

Non basta più comunicare: occorre comprendere, connettere e restituire fiducia. È questa la premessa da cui riparte il Brand Journalism Festival 2025, in programma l’11 novembre al Talent Garden di Roma, presentato lo scorso 20 ottobre 2025 alla Camera dei Deputati nel corso di un incontro che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, dell’impresa e dei media. L’evento, ideato da Ilario Vallifuoco e promosso da Social Reporters, si conferma il principale punto di riferimento in Italia per chi crede in una comunicazione capace di unire giornalismo e impresa in un linguaggio comune, fondato su trasparenza, etica e cultura della responsabilità. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Brand Journalism Festival 2025: quando il racconto d’impresa diventa un fatto sociale

