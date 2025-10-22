Brambilla post Juventus Next Gen Campobasso | Se non sblocchi queste partite una squadra matura deve farle finire 0-0 Buona partita per 70? fino agli ultimi 20 metri poi…Su Gil Puche dico questo

di Marco Baridon Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato dopo la sconfitta contro il Campobasso in Serie C 202526. Le parole. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta nel recupero della 9ª giornata di Serie C contro il Campobasso. LA CRONACA DI JUVENTUS NEXT GEN CAMPOBASSO BENE PER 70?, POI. – «Fino al 70? abbiamo fatto una partita buona fino agli ultimi 20 metri, poi negli ultimi 20 metri siamo stati poco precisi, scelte sbagliate. La partita l’abbiamo fatto come l’abbiamo preparata, l’avevamo in mano noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Brambilla post Juventus Next Gen Campobasso: «Se non sblocchi queste partite, una squadra matura deve farle finire 0-0. Buona partita per 70? fino agli ultimi 20 metri poi…Su Gil Puche dico questo»

