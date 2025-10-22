Bradisismo a Pozzuoli lettera aperta al ministro Musumeci | Venga di persona a vedere una città moribonda
Il portavoce del comitato “Pozzuoli Sicura”, Ciro Di Francia, ha scritto una lettera aperta al ministro Musumeci chiedendo un intervento diretto del Governo per affrontare la crisi dei Campi Flegrei. L’attivista, che dal febbraio 2024 coordina il gruppo di cittadini impegnato sul tema della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Now Buongiorno, lungomare di Pozzuoli lunedì 20 Ottobre. Enzo Buono #enzobuonofotografo #pozzuoli #campiflegrei #napoli #italy #solfatara #bradisismo #vulcano #sunrise #aurora #alba #fotocelular #photooftheday #photography #photographer #photo # - facebook.com Vai su Facebook
Bradisismo e disagi, appello dei comitati al ministro Musumeci «Venga a Pozzuoli» - POZZUOLI – Un accorato appello al ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, arriva dal presidente del comitato “Pozzuoli Sicura” Ciro Di Francia «Rivolgo a Lei un appello perché trovi il temp ... cronacaflegrea.it scrive
Pozzuoli, al via l'istallazione di un pontone anti bradisismo - Al porto di Pozzuoli hanno preso il via i lavori per l'installazione del pontone che permetterà di risolvere il problema dell'innalzamento delle banchine causato dal bradisismo. Da ilmattino.it
Al porto di Pozzuoli un pontone anti bradisismo - Al porto di Pozzuoli hanno preso il via i lavori per l'installazione del pontone che permetterà di risolvere il problema dell'innalzamento delle banchine causato dal bradisismo. Come scrive ansa.it