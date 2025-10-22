Bper si blinda contro le scalate

Bper Banca in manovra preventiva contro eventuali scalate ostili. L'istituto guidato da Gianni Franco Papa, ieri ha annunciato di aver sottoscritto una posizione in strumenti derivati sul 9,99% del suo capitale con una «primaria controparte di mercato». Un'opzione che, se fatta scattare, considerato che l'azionista di riferimento Unipol ha già il 19,9% delle azioni, garantirebbe un blocco a ridosso del 30% che permette al contempo di non far scattare la soglia d'Opa obbligatoria e di garantire un blocco difficilmente superabile a chi avesse intenzione di lanciare un'offerta ostile. L'ombra di Unicredit, del resto, nelle ultime settimane si ergeva sempre più visibile alle spalle della banca che troneggia nel perimetro del gruppo assicurativo Unipol. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bper si blinda contro le scalate

