Boyomo Juve i bianconeri hanno individuato il difensore del futuro | dal costo alla possibile concorrenza tutti i dettagli
Boyomo Juve, i bianconeri guardano in Spagna per il dopo-Bremer: nel mirino il classe 2001 dell’Osasuna, si valuta il pagamento della clausola. L’infortunio di Gleison Bremer ha stravolto i piani e acceso i radar del mercato. La Juventus è alla disperata ricerca di un difensore centrale di livello per gennaio e, accanto ai nomi più noti di Skriniar e Kim, spunta una nuova, intrigante pista che porta in Spagna. Secondo indiscrezioni riportate dal portale specializzato Fichajes.com, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Flavien Boyomo, giovane talento dell’ Osasuna. Boyomo Juve: l’identikit del nuovo obiettivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
