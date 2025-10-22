Bovio a Inter TV | Il mio gol? Merito di tutta la squadra abbiamo spinto fino all’ultimo! Vi dico qual è la nostra forza
Inter News 24 Il difensore dell’Inter Primavera, Leonardo Bovio, ha voluto dire la sua dopo il successo ottenuto contro l’Union SG in Youth League. Intervenuto ai microfoni di Inter TV dopo Union SG Inter Primavera, Leonardo Bovio si è espresso così. LA GIOIA PER LA VITTORIA – « Abbiamo dato il tutto per tutto, perché ci meritavamo questa partita e questo risultato. Stiamo lavorando tanto, abbiamo lottato e cercavamo questa vittoria, ed è arrivata grazie al mio gol ma il merito è di tutta la squadra ». SUL MATCH – « Abbiamo spinto fino all’ultimo, non abbiamo mai perso la testa e fortunatamente il gol è arrivato. 🔗 Leggi su Internews24.com
