VENEZIA - Tutti condannati i tre veneziani coinvolti nella clamorosa evasione di Marco Raduano, esponente di spicco della mafia foggiana, fuggito nell?inverno di due anni fa dal carcere di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Boss mafioso evaso dal carcere, condannati i tre complici veneziani che hanno agevolato la fuga e coperto la latitanza di Marco Raduano

