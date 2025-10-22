Bosnia Ana Babic nuova presidente ad interim dell’entità serba | decaduto il filorusso Dodik I possibili sviluppi e il ruolo degli Usa

Il Parlamento Republica Srpska, una delle due entità territoriali che formano la Bosnia Erzegovina a maggioranza serba, ha preso atto della decadenza del Capo di Stato Milorak Dodik e ha nominato come Presidente ad interim Ana Trisic Babic, in vista delle elezioni previste per il prossimo 23 novembre. L’entità territoriale è entrata così in una nuova fase politica e gli sviluppi di questa situazione possono influenzare il futuro di Sarajevo e il suo percorso di integrazione con l’Unione Europea. Si tratta infatti di uno sviluppo significativo per diverse ragioni. Dodik ha esercitato per decenni una profonda influenza sulle dinamiche della Republika Srpska ricoprendo le più alte cariche dell’entità territoriale e ostacolando il processo di riconciliazione serbo-bosniaco previsto dagli Accordi di Dayton nel 1995. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

