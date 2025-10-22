Boro il nuovo singolo è Habibi una traccia d’amore reggaeton

Habibi è il nuovo singolo di Boro, una traccia d'amore dal ritmo reggaeton lento, con un beat avvolgente e un ritornello che resta in testa. Habibi è il nuovo singolo di Boro, disponibile da venerdì 24 ottobre su tutte le piattaforme digitali per Emi Records Universal Music Italia. Dopo la pubblicazione dei singoli MTP e Nuova Chain con Guè Boro torna con una traccia d'amore dal ritmo reggaeton lento, dove le sonorità latine si fondono con l'attitudine urban che da sempre contraddistingue l'artista. Il pezzo racconta un'attrazione intensa e magnetica, con un beat avvolgente e un ritornello che resta in testa.

