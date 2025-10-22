Borgo Valsugana tragedia in uno stabilimento produttivo | operaio muore travolto da un mezzo pesante

Ildifforme.it | 22 ott 2025

Per motivazioni ancora da chiarire, il 46ene sarebbe sceso dal mezzo su cui si trovava e avrebbe raggiunto un'area in cui non sarebbe possibile transitare a piedi. Lì sarebbe stato mortalmente travolto da un mezzo pesante. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

