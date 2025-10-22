Borgo Valsugana tragedia in uno stabilimento produttivo | operaio muore travolto da un mezzo pesante

Per motivazioni ancora da chiarire, il 46ene sarebbe sceso dal mezzo su cui si trovava e avrebbe raggiunto un'area in cui non sarebbe possibile transitare a piedi. Lì sarebbe stato mortalmente travolto da un mezzo pesante. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Borgo Valsugana, tragedia in uno stabilimento produttivo: operaio muore travolto da un mezzo pesante

Contenuti che potrebbero interessarti

Sta arrivando la Camminata dei Babbi Natale! Il Natale si mette in marcia a Borgo Valsugana! ? Domenica 21 dicembre Dalle ore 14:30 Due percorsi, doppio divertimento! Sei un runner? C’è un tracciato più lungo che fa per te! Vuoi goderti l - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia alle Acciaierie Venete, operaio travolto da mezzo pesante muore sul piazzale dello stabilimento di Borgo Valsugana - Tragedia alle Acciaierie Venete, operaio travolto da mezzo pesante muore sul piazzale dello stabilimento di Borgo Valsugana. Segnala blitzquotidiano.it

Tragedia sul lavoro all'acciaieria di Borgo: la vittima nel parco rottami quando si è verificato l'incidente. Fiom: “Inaccettabile, ora capire dinamica e responsabilità” - Tragedia sul lavoro questa mattina (mercoledì 22 ottobre) nello stabilimento di Acciaierie Venete a Borgo Valsugana: un 46enne è morto in un terribile incidente (Qui Articolo) L'allar ... Scrive ildolomiti.it

Tragico incidente in acciaieria: autista 46enne muore schiacciato tra due mezzi - BORGO VALSUGANA (TN) – Un incidente mortale sul lavoro si è verificato nelle prime ore del mattino di oggi, all’interno delle Acciaierie Venete. Secondo nordest24.it