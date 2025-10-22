Borgo Valsugana morto sul lavoro un operaio 46enne

Tragedia nel primo mattino di oggi, mercoledì 22 ottobre, all’impianto Acciaierie Venete di Borgo Valsugana dove, poco prima delle 7:30, un operaio 46enne ha perso la vita. Secondo le prime informazioni, il 46enne, di origini slovene, sarebbe stato travolto da una pala meccanica durante. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Tragedia sul lavoro questa mattina (mercoledì 22 ottobre) nello stabilimento di Acciaierie Venete a Borgo Valsugana: un 46enne è morto in un terribile incidente. L'allarme all'impianto è scattato nel parco rottami. Fiom: "Inaccettabile, ora capire dinamica e responsabilità"

