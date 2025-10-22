Boots è da vedere, e ve ne abbiamo già spiegato i motivi. Ma, al di là dell’ottima e vincente costruzione narrativa, la serie è interessante anche per la sua genesi e per le polemiche che ha scatenato in America: il modo in cui ha denunciato l’intolleranza nei confronti degli omosessuali nel mondo dei Marines ha fatto rumore. La questione è quanto mai attuale. Nonostante dagli anni ’90 in cui è ambientata ad oggi siano cambiate molte cose, e l’orientamento sessuale non rappresenti più un limite per l’arruolamento, il recente tentativo del governo Trump di escludere le persone transgender dall’esercito ha minato i risultati raggiunti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Boots indigna il Pentagono. A rischio la seconda stagione