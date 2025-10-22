Boom di richieste per il bonus auto elettriche | sito rallentato Ecco i requisiti e come richiederlo
Boom di domande sulla piattaforma online Sogei per richiedere il bonus auto elettriche. Il sito è stato rallentato da una corsa alla registrazione per ottenere l’ambito certificato da portare in concessionaria per concludere l’acquisto, con “code virtuali” che nel pomeriggio sono arrivate a raggiungere i 30 minuti di attesa. La società ha fatto sapere che nelle prime cinque ore del servizio sono stati erogati 40mila voucher correttamente. L’incentivo è riservato alle persone fisiche, con Isee fino a 40mila euro, per l’acquisto di vetture, e alle microimprese per i veicoli commerciali. L’apertura della piattaforma era prevista per il 15 ottobre, ma a causa di problemi è stato posticipato ad oggi, 22 ottobre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
