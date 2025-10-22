Boom di nuove imprese nel Lazio | +0,49% nel terzo trimestre 2025

Roma, 22 ottobre 2025 – Nel terzo trimestre 2025 è stato registrato un saldo positivo di 16.920 attività economiche sul territorio nazionale con il primato del Lazio che ha registrato il tasso di crescita più elevato collocandosi al primo posto con +0,49% a fronte del +0,29% nazionale. E’ quanto emerge dall’analisi di Movimprese condotta da Unioncamere e InfoCamere. Il Lazio è seguito dalla Sicilia (+0,45%) e dalla Lombardia (+0,35%). Nel dettaglio, il saldo tra le imprese iscritte e le imprese cessate è di 2.920, il più alto degli ultimi due anni considerando lo stesso periodo di rilevazione (0,47% nel 2024 e 0,44% nel 2023). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it