AGI - Un ' ritocco ' al naso o ai glutei. Abbinato a una mini-vacanza all’estero che include, oltre all’intervento di chirurgia estetica anche il ristorante, l’albergo e il volo aereo. Un pacchetto, spesso pubblicizzato sui social, molto appetibile grazie ai ‘ prezzi da discount ’ dimezzati rispetto al mercato in Italia. Aumenta in Italia il fenomeno del cosiddetto ‘ turismo estetico ’. Le mete più gettonate sono la Turchia, l’ Albania o la Croazia. Allo stesso tempo crescono i rischi per la salute dei pazienti spesso vittime di medici poco qualificati e di strutture inadeguate. “Scegliere un medico specializzato e attenzione alle pubblicità ingannevoli o ai prezzi troppo bassi ”, le raccomandazioni della Società Italiana di chirurgia plastica ricostruttiva, rigenerativa ed estetica (Sicpre), interpellata dall’AGI dopo il caso di Milena Mancini, 56 anni, imprenditrice di Frosinone morta lunedì scorso dopo tre settimane di ricovero nel reparto di terapia intensiva nell’ospedale universitario di Istanbul per le complicanze legate ad un intervento di liposuzione addominale. 🔗 Leggi su Agi.it

Boom del turismo estetico, i consigli dei chirurghi e gli errori da evitare