boom del turismo estetico i consigli dei chirurghi e gli errori da evitare

AGI - Un ' ritocco ' al naso o ai glutei. Abbinato a una  mini-vacanza all’estero  che include, oltre all’intervento di  chirurgia estetica  anche il ristorante, l’albergo e il volo aereo. Un pacchetto, spesso pubblicizzato sui social, molto appetibile grazie ai ‘ prezzi da discount ’ dimezzati rispetto al mercato in Italia. Aumenta in Italia il fenomeno del cosiddetto ‘ turismo estetico ’. Le mete più gettonate sono la  Turchia, l’ Albania  o la  Croazia. Allo stesso tempo crescono i  rischi per la salute  dei pazienti spesso vittime di  medici poco qualificati  e di  strutture inadeguate. “Scegliere un medico specializzato e attenzione alle pubblicità ingannevoli o ai prezzi troppo bassi ”, le raccomandazioni della  Società Italiana di chirurgia plastica ricostruttiva, rigenerativa ed estetica (Sicpre), interpellata dall’AGI dopo il caso di Milena Mancini, 56 anni, imprenditrice di Frosinone morta lunedì scorso dopo tre settimane di ricovero nel reparto di terapia intensiva nell’ospedale universitario di Istanbul per le complicanze legate ad un intervento di liposuzione addominale. 🔗 Leggi su Agi.it

