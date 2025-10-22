Boom del coaching | cresce la generazione X e avanza la leadership femminile Italia seconda solo agli Usa

È entrato l’autunno ed è tempo di programmazione, per lo studio e il lavoro. Gli atenei hanno riaperto i battenti con un’offerta sempre più sofisticata di specializzazioni. Tra le nuove professioni che meritano di essere esplorate, quella del coach. Una ricerca di Icf Italia, il capitolo italiano della più grande e riconosciuta associazione di coach professionisti a livello mondiale, in collaborazione con Format Research, prevede per il nostro Paese una crescita degli investimenti in coaching del 47%. Nel biennio in corso sono stati del 23,3%. Il coaching è una bussola per muoversi con sicurezza nel mondo delle imprese e delle professioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it