Bonus mamma 2026 | importi requisiti e tutte le novità dei Bonus famiglia 2026
Il governo ha scelto per il 2026 una linea di continuità sul fronte dei bonus per la famiglia, mantenendo attive le principali misure di sostegno al reddito e introducendo alcuni aggiornamenti su importi, requisiti e durata. Tra le novità più significative: il potenziamento del bonus mamme;. la nascita della Carta Valore per i giovani diplomati;. la revisione del calcolo Isee;. e l’estensione del congedo parentale fino ai 14 anni del figlio.. Restano invece confermati — con le stesse regole — Assegno unico, bonus nido, Carta acquisti e Carta “Dedicata a te”. Bambino (1-6 anni) Gemelli, come risparmiare quando i neonati sono due o più: 7 strategie salva soldi Molti genitori di due (o più) gemelli si chiedono come risparmiare: ecco qualche consiglio per contenere le spese, senza dimenticare il pianeta. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
