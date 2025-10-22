Bonus auto si parte | quasi 600 milioni per le e-car | ecco le aree ad alto pendolarismo incluse nella norma
L’attesa è terminata. E da questa mattina, 22 ottobre, alle 12, gli italiani che vogliono usufruire degli incentivi per l’acquisto di una vettura elettrica potranno accedere all’apposita piattaforma web. La versione 2025 del bonus è molto diversa dalla precedenti edizioni e dedicata a fasce ben precise di cittadinanza. Come funziona il nuovo incentivo auto elettriche 2025 Il decreto 2025 del. 🔗 Leggi su Feedpress.me
News recenti che potrebbero piacerti
Bonus auto elettriche, domande da oggi alle 12: come ottenere il voucher - facebook.com Vai su Facebook
Via al #bonus #auto: in extremis 368 nuovi Comuni entrano nelle FUA https://vaielettrico.it/via-ai-bonus-auto-in-extremis-368-nuovi-comuni-entrano-nelle-fua/… - X Vai su X
Bonus auto, si parte: quasi 600 milioni per le elettriche - La norma prevede fino a 11 mila euro a fondo perduto per l'acquisto di un'auto elettrica per i cittadini (con un limite a 40 mila euro di Isee) e fino a 20mila euro per le microimprese per l'acquisto ... ansa.it scrive
Bonus auto, si parte col click day: 600 milioni per incentivare l'acquisto di una vettura elettrica - car per i cittadini (con un limite a 40 mila euro di Isee) e fino a 20 mila euro per le microimprese per l'acquisto di veic ... Da msn.com
Bonus auto elettriche: fino a 20.000 euro di incentivi per cittadini e microimprese, ecco come richiederlo - 000 euro per le microimprese per l’acquisto di veicoli commerciali elettrici. Secondo ilmeteo.it