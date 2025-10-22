Incentivi auto elettriche 2025, si parte. Al via il tanto atteso click day per la corsa ai contributi statali destinati a chi decide di rottamare un’auto a benzina o diesel e passare a un veicolo elettrico. Il bonus auto elettriche prevede fino a 11mila euro di contributo per i privati e fino a 20mila euro per le microimprese. Obiettivo della misura? Mettere su strada circa 39mila nuovi veicoli elettrici. Click day: al via la corsa agli incentivi per le auto elettriche. La parola d’ordine, come sempre in questi casi, è rapidità. Lo sportello telematico del MASE, si apre a mezzogiorno del 22 ottobre e assegna gli incentivi in ordine di prenotazione, fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Bonus auto elettriche: al via il click day ecco come ottenere fino a 11mila euro