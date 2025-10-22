Bonus auto elettriche | al via il click day ecco come ottenere fino a 11mila euro
Incentivi auto elettriche 2025, si parte. Al via il tanto atteso click day per la corsa ai contributi statali destinati a chi decide di rottamare un’auto a benzina o diesel e passare a un veicolo elettrico. Il bonus auto elettriche prevede fino a 11mila euro di contributo per i privati e fino a 20mila euro per le microimprese. Obiettivo della misura? Mettere su strada circa 39mila nuovi veicoli elettrici. Click day: al via la corsa agli incentivi per le auto elettriche. La parola d’ordine, come sempre in questi casi, è rapidità. Lo sportello telematico del MASE, si apre a mezzogiorno del 22 ottobre e assegna gli incentivi in ordine di prenotazione, fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 🔗 Leggi su Panorama.it
Scopri altri approfondimenti
Bonus auto elettriche, domande da oggi alle 12: come ottenere il voucher - facebook.com Vai su Facebook
Via al #bonus #auto: in extremis 368 nuovi Comuni entrano nelle FUA https://vaielettrico.it/via-ai-bonus-auto-in-extremis-368-nuovi-comuni-entrano-nelle-fua/… - X Vai su X
Al via alle 12 di oggi il click day per il bonus auto elettrica: disponibili 597 milioni di euro. Ecco come beneficiarne - Partono le domande sul portale del Mase per cittadini e microimprese: fino a 11 mila euro per auto elettriche e 20 mila per veicoli commerciali ... Segnala milanofinanza.it
Bonus auto elettriche, click day per gli incentivi: quanto si risparmia e come ottenerli - 000 euro di incentivi a fondo perduto per chi rottama un veicolo inquinante ... Secondo quifinanza.it
Incentivi auto elettriche 2025: al via la piattaforma online per richiedere il bonus - Incentivi auto elettriche 2025: al via la piattaforma online per richiedere il bonus fino a 11. Secondo mam-e.it