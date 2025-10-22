Bonus auto elettriche 2025 click day oggi dalle 12 Lo sconto arriva fino a 11mila euro

Quotidiano.net | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 22 ottobre 2025 – Scatta oggi alle 12 il click day per gli incentivi alle auto elettriche. Il sito del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è pronto a ricevere una nuova ondata di cittadini armati di mouse e Isee, pronti a trasformare il sogno dell’auto a emissioni zero in realtà concreta. L’ ecobonus 2025 si differenzia dalle precedenti edizioni: fino a 11mila euro a fondo perduto per le persone fisiche con Isee fino a 40mila euro e fino a 20mila euro per le microimprese che acquistano veicoli commerciali. Per accedere all’incentivo sarà necessario rottamare un veicolo termico fino a Euro 5 e risultare primo intestatario dell’auto da almeno sei mesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

