Bonus Auto Elettriche 2025 | al via le domande da oggi 22 ottobre
ABBONATI A DAYITALIANEWS Al via il nuovo incentivo per cittadini e microimprese. Da oggi, mercoledì 22 ottobre 2025, dalle ore 12, è ufficialmente possibile presentare le richieste per accedere al bonus auto elettriche. Lo ha annunciato il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha confermato l’apertura della piattaforma online per l’invio delle domande. L’incentivo è rivolto a cittadini e microimprese interessati all’acquisto di un veicolo elettrico nuovo, con contributi che possono arrivare fino a 11.000 euro per chi possiede un ISEE inferiore a 30.000 euro. Per ottenere il bonus è obbligatorio rottamare un’auto termica di classe Euro 5 o inferiore, che deve essere consegnata al momento dell’acquisto del nuovo veicolo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
