Bonny Inter il francese pronto a tornare titolare contro il Napoli | il punto sul ballottaggio con Esposito

Ange-Yoan Bonny si prepara a una nuova opportunità da titolare nella sfida contro il Napoli dopo aver lasciato il segno nelle ultime prestazioni. Come riportato da Sky Sport, Cristian Chivu ha deciso di dare fiducia al giovane attaccante, che ha dimostrato qualità importanti nelle ultime apparizioni, tra cui un gol decisivo contro la Roma in campionato. Bonny, che ha anche ispirato Pio Esposito per il suo primo gol in Champions League, sarà una delle armi offensive su cui l'Inter farà affidamento per affrontare il Napoli.

