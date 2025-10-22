Bonny e Pio Esposito scambio di messaggi al miele dopo l’assist e il gol in Union SG Inter – FOTO
Inter News 24 Bonny e Pio Esposito, scambio di messaggi al miele dopo l’assist e il gol in Union SG Inter. Le parole sui social. È una delle immagini simbolo della serata trionfale di Bruxelles: l’abbraccio tra Ange-Yoan Bonny e Francesco Pio Esposito dopo il quarto gol dell’Inter all’Union Saint-Gilloise. Un’azione tutta costruita dalla “meglio gioventù” nerazzurra, con il francese bravo a servire l’assist perfetto per il primo, storico sigillo in Champions League del compagno italiano. Una gioia condivisa in campo e celebrata poi anche sui social media. Pio Esposito, autore di una prestazione generosa condita anche da un assist per il capitano Lautaro Martínez, ha voluto ringraziare pubblicamente il suo compagno di reparto per il prezioso passaggio che gli ha permesso di sbloccarsi in Europa. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Error 404 Affondo di Bonny e Pio Esposito cala il poker al Lotto Park. - facebook.com Vai su Facebook
Ange-Yoan Bonny: 258 minuti, 3 gol e 4 assist Pio Esposito: 386 minuti, 2 gol e 1 assist 41 anni in due, grande inizio di stagione. - X Vai su X
Inter, Marotta incantano da Pio Esposito e Bonny: parole al miele prima dell’Union SG - Le parole di Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions contro l'Union Saint Gilloise. Da spaziointer.it
Bonny a Sky : "Io e Pio Esposito stiamo vivendo un sogno. Stasera vogliamo i tre punti" - Yoan Bonny parla dal prato del Lotto Park per presentare il match di questa sera contro il Saint- Scrive fcinternews.it
L’Inter fa paura. Esposito-Bonny non riserve: “Pio il migliore in circolazione per una dote” - Il problema dello scorso anno è stato l'assenza di alternative adeguate in attacco. Si legge su msn.com