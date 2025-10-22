Inter News 24 Bonny e Pio Esposito, scambio di messaggi al miele dopo l’assist e il gol in Union SG Inter. Le parole sui social. È una delle immagini simbolo della serata trionfale di Bruxelles: l’abbraccio tra Ange-Yoan Bonny e Francesco Pio Esposito dopo il quarto gol dell’Inter all’Union Saint-Gilloise. Un’azione tutta costruita dalla “meglio gioventù” nerazzurra, con il francese bravo a servire l’assist perfetto per il primo, storico sigillo in Champions League del compagno italiano. Una gioia condivisa in campo e celebrata poi anche sui social media. Pio Esposito, autore di una prestazione generosa condita anche da un assist per il capitano Lautaro Martínez, ha voluto ringraziare pubblicamente il suo compagno di reparto per il prezioso passaggio che gli ha permesso di sbloccarsi in Europa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonny e Pio Esposito, scambio di messaggi al miele dopo l’assist e il gol in Union SG Inter – FOTO