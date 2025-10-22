Bonan non ha alcun dubbio | Chivu ha una squadra più forte di quella di Inzaghi vi spiego perché

Inter News 24 Il noto giornalista e conduttore tv, Alessandro Bonan, si esprime così sulle differenze tra l’Inter di Chivu e quella di Inzaghi. Intervenuto a Sky Sport, il noto giornalista Alessandro Bonan ha espresso il suo giudizio positivo sull’ Inter. Secondo Bonan, la rosa attuale è più forte di quella dello scorso anno, già molto competitiva, soprattutto grazie a un attacco potenziato e a ricambi di qualità a centrocampo. Ha poi elogiato il tecnico Cristian Chivu, definendolo non solo bravo tatticamente, ma anche “intelligente, sensibile ed empatico”. Secondo Bonan, l’allenatore romeno è riuscito a entrare rapidamente nella testa dei giocatori, facendosi apprezzare e guadagnando credibilità all’interno di uno spogliatoio che aveva bisogno di una figura profonda come la sua. 🔗 Leggi su Internews24.com

