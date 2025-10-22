Bologna tenta di rapire una neonata dal passeggino | inseguito e arrestato
La piccola era con i genitori, che hanno reagito ed evitato il peggio con l'aiuto di alcuni passanti. L'arrestato è un minorenne gambiano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altre letture consigliate
Bologna, tenta di rapire una neonata dal passeggino: inseguito e fermato #bologna #22ottobre - X Vai su X
OPERAZIONE LAMPO: ARRESTATO RESPONSABILE DI TENTATO RAPIMENTO DI NEONATA A BOLOGNA Il Sindacato Autonomo di Polizia di Bologna esprime il suo più profondo ringraziamento agli Agenti del Commissariato Bolognina - Pontevecc Vai su Facebook
Tenta di rapire una neonata a Bologna: arrestato un minorenne gambiano - Tentato sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale: sarebbero queste le accuse di cui risponde il giovane, un minore non accompagnato di origine gambiana, arrestato a Bologna dalla polizia ... Riporta gazzettadiparma.it
Straniero tenta di rapire una neonata dal passeggino: bloccato dai genitori e passanti - Paura in pieno giorno nei pressi della stazione di Bologna dove un giovane gambiano ha cercato di rapire una neonata dal passeggino. Si legge su msn.com
Bologna, prova a rapire una neonata dal passeggino in stazione: giovane gambiano individuato e fermato - Pontevecchio, grazie alle descrizioni fornite dai testimoni, hanno rapidamente rintracciato il presunto autore del gesto ... Come scrive blitzquotidiano.it