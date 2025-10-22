Bologna tenta di rapire una neonata dal passeggino | inseguito e arrestato

Tgcom24.mediaset.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La piccola era con i genitori, che hanno reagito ed evitato il peggio con l'aiuto di alcuni passanti. L'arrestato è un minorenne gambiano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

bologna tenta di rapire una neonata dal passeggino inseguito e arrestato

© Tgcom24.mediaset.it - Bologna, tenta di rapire una neonata dal passeggino: inseguito e arrestato

Altre letture consigliate

bologna tenta rapire neonataTenta di rapire una neonata a Bologna: arrestato un minorenne gambiano - Tentato sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale: sarebbero queste le accuse di cui risponde il giovane, un minore non accompagnato di origine gambiana, arrestato a Bologna dalla polizia ... Riporta gazzettadiparma.it

bologna tenta rapire neonataStraniero tenta di rapire una neonata dal passeggino: bloccato dai genitori e passanti - Paura in pieno giorno nei pressi della stazione di Bologna dove un giovane gambiano ha cercato di rapire una neonata dal passeggino. Si legge su msn.com

bologna tenta rapire neonataBologna, prova a rapire una neonata dal passeggino in stazione: giovane gambiano individuato e fermato - Pontevecchio, grazie alle descrizioni fornite dai testimoni, hanno rapidamente rintracciato il presunto autore del gesto ... Come scrive blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Bologna Tenta Rapire Neonata