Bologna Steaua: una sfida cruciale in Europa League. Le dichiarazioni di Niccolini, vice di Italiano, alla vigilia del match. La sfida Bologna Steaua rappresenta un appuntamento decisivo nel cammino europeo dei rossoblù. La formula dell’Europa League, simile a un mini-campionato, impone di raccogliere punti ovunque, e il match contro la Steaua Bucarest è un’occasione da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bologna Steaua, Niccolini (vice di Italiano): «Ci siamo preparati bene e siamo pronti a questa sfida. Con il mister ci sentiamo sempre. Ecco come sta»

