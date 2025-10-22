Bologna sorpreso a vendere cocaina nel giardino Rita Levi Montalcini | arrestato 23enne
Un 23enne marocchino è stato arrestato a Bologna per spaccio di cocaina: sequestrati 5 grammi di droga e 205 euro in contanti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Bologna, sorpreso a vendere cocaina nel giardino “Rita Levi Montalcini”: arrestato 23enne - Un 23enne marocchino è stato arrestato a Bologna per spaccio di cocaina: sequestrati 5 grammi di droga e 205 euro in contanti. virgilio.it scrive
