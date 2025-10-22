Bologna servono i goal di Dallinga per conquistare l’Europa e non solo La situazione

Dallinga pronto a guidare il Bologna: occasione europea contro lo Steaua. La situazione Giovedì alle 18:45 il Bologna torna protagonista in Europa League e lo farà sul difficile campo della National Arena di Bucarest, dove affronterà lo Steaua in una sfida che può dire molto sul futuro del girone. A guidare l’attacco dei rossoblù potrebbe . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

bologna servono goal dallingaChance per Dallinga a Bucarest: servono i gol dell’olandese in Europa. Al Tolosa… - All'olandese serve il gol, fondamentale che in carriera non gli è mai mancato ... msn.com scrive

bologna servono goal dallingaGazzetta – Dallinga sotto esame: ora servono i gol - Beato Thijs Dallinga, l’attaccante sempre sotto esame' scrive Giorgio Burreddu su Gazzetta dello Sport. Riporta msn.com

bologna servono goal dallingaDallinga sotto esame: adesso il Bologna ha bisogno dei suoi gol - Esami, magari è vero che quelli non finiscono mai. Si legge su msn.com

