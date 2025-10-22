Bologna a Bucarest Skorupski Una vittoria per mister Italiano
"Vincenzo sta meglio e noi siamo carichi", dice il vice Daniel Niccolini BUCAREST (ROMANIA) - "Il nostro pubblico ci spinge sempre al massimo, venire a giocare in Europa a livello ambientale non è mai facile, trovi sempre stadi pieni, ma noi siamo venuti qui per cercare di imporre il nostro calcio e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Bologna a Bucarest, Skorupski "Una vittoria per mister Italiano" - "Il nostro pubblico ci spinge sempre al massimo, venire a giocare in Europa a livello ambientale non è mai facile, trovi sempre stadi pieni, ma noi siamo venuti qui per cercare di ... Si legge su laprovinciacr.it
Steaua Bucarest-Bologna, Niccolini: “Il nostro obiettivo è fare risultato” - Il vice di Italiano, assente per problemi fisici e Skorupski pronti per la terza sfida di questa Europa League. Si legge su sport.quotidiano.net
Calcio: Skoruspki, 'Bologna a Bucarest per vincere per Italiano' - Io sono tra quelli più grandi, che questa situazione l'ha già vissuta e cercherò di aiutare il gruppo. Si legge su tuttosport.com