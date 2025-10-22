"Vincenzo sta meglio e noi siamo carichi", dice il vice Daniel Niccolini BUCAREST (ROMANIA) - "Il nostro pubblico ci spinge sempre al massimo, venire a giocare in Europa a livello ambientale non è mai facile, trovi sempre stadi pieni, ma noi siamo venuti qui per cercare di imporre il nostro calcio e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Bologna a Bucarest, Skorupski "Una vittoria per mister Italiano"