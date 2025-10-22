Bollinata la Manovra 2026 | testo ampliato a 154 articoli conferme su Irpef e banche correttivi su affitti e cultura

Il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e inviato dal Mef alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il testo è salito a 154 articoli. Una prima bozza circolata nei giorni scorsi era di 137 articoli. Sono stati aggiunti alla fine articoli specifici con lo Stato di previsione dei vari. 🔗 Leggi su Feedpress.me

