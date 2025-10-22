Bollinata la Manovra 2026 | testo ampliato a 154 articoli conferme su Irpef e banche correttivi su affitti e cultura
Il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e inviato dal Mef alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il testo è salito a 154 articoli. Una prima bozza circolata nei giorni scorsi era di 137 articoli. Sono stati aggiunti alla fine articoli specifici con lo Stato di previsione dei vari. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Si riducono i tagli al cinema. Il finanziamento al Fondo per il cinema e l'audiovisivo previsto dalla manovra bollinata si ridurrà l'anno prossimo di 150 milioni rispetto ai 190 milioni prospettati nella prima bozza del ddl di bilancio. Nel 2027 il taglio sarà invece
Sale da 200 a 300mila euro la flat tax per i 'Paperoni' che riportano la loro residenza fiscale in Italia. E' quanto si legge nella versione bollinata della manovra di bilancio.
Manovra: ecco il testo integrale bollinato dalla Ragioneria di Stato in anteprima assoluta su Affaritaliani - In anteprima assoluta su Affaritaliani il testo integrale della Legge di Bilancio bollinata dalla Ragioneria di Stato e inviata dal ministro dell'Econom
Manovra bollinata, il testo sale a 154 articoli. Cambia la norma sugli affitti brevi - Confermate per le banche le norme su Irap, Dta e riserve, cambiano le norme su interessi passivi e deducibilità delle svalutazioni sui crediti
Manovra 2026, testo bollinato dalla Ragioneria di Stato. Cambia norma su affitti brevi