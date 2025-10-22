Boban boccia la probabile formazione della Juve per il Real Madrid | È una squadra abbastanza lenta! La critica mossa dall’ex Milan

Boban, dagli studi di Sky Sport, ha bocciato la probabile formazione della Juve per la trasferta di Champions League col Real Madrid. Una critica che va dritta al cuore del problema. Nel giorno della notte più difficile, quella del Santiago Bernabéu, arriva l’analisi senza sconti di Zvonimir Boban. L’ex fuoriclasse del Milan, oggi opinionista per Sky Sport, ha bocciato la probabile formazione della Juventus contro il Real Madrid, definendola « abbastanza lenta, sicuramente non veloce ». Una Juve “lenta” per provare l’impresa?. L’analisi di Boban arriva commentando le probabili scelte di Igor Tudor, che sembrerebbe orientato verso un 3-5-2 più solido per far fronte all’emergenza difensiva e alla caratura dell’avversario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

