Boban | Baggio era molto più forte di De Bruyne I nuovi giocatori non hanno destabilizzato lo spogliatoio

Dopo la pesante sconfitta del Napoli contro il Psv, Zvonimir Boban è intervenuto a Sky Sport per commentare le parole di Conte sui nuovi acquisti. Secondo l’ex calciatore croato, il tema dei “nove nuovi giocatori” non ha alcuna rilevanza. Le parole di Boban. «Sono stato anche io giocatore e so quanto sia importante avere uno zoccolo duro. Ora manca Lukaku, ma tutto il resto dei nove nuovi giocatori non ha destabilizzato lo spogliatoio. A parte De Bruyne, chi gioca dei nuovi? Nessuno. Non vedo tutto questo dramma se i giocatori si comportano bene». Boban ha poi analizzato la prestazione della squadra e dei singoli: «Beukema? Stasera ha sbagliato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Boban: «Baggio era molto più forte di De Bruyne. I nuovi giocatori non hanno destabilizzato lo spogliatoio»

