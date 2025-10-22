Blocco dei freni la motrice del camion sbanda e centra un camper con a bordo una coppia e un cagnolino | 4 feriti donna incastrata tra le lamiere

Pomeriggio di paura oggi, mercoledì 22 ottobre, lungo l?autostrada A4 Venezia?Trieste, nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia. Poco prima delle. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Blocco dei freni, la motrice del camion sbanda e centra un camper con a bordo una coppia e un cagnolino: 4 feriti, donna incastrata tra le lamiere

Contenuti che potrebbero interessarti

ciao ragazzi, sono in procinto di cambiare i freni Magura Mt5 con i Mt7 Pro (pinze+leve) nella mia Moterra LT. Cosa devo acquistare per la sostituzione? Mi consigliate qualche buon kit su Amazon senza buttar via soldi? grazie. - facebook.com Vai su Facebook

Blocco dei freni, la motrice del camion sbanda e centra un camper con a bordo una coppia e un cagnolino: 4 feriti, donna incastrata tra le lamiere - Pomeriggio di paura oggi, mercoledì 22 ottobre, lungo l’autostrada A4 Venezia–Trieste, nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia. Da msn.com

Camion perde il controllo della motrice, sbatte violentemente contro un camper: 4 feriti - L'incidente che ha visto coinvolti due veicoli, un camper e un mezzo pesante, è avvenuto al chilometro 462, nei pressi del territorio comunale di San Michele al Tagliamento. Si legge su nordest24.it

Camion contro un camper in A4, quattro feriti - Lo schianto nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, in comune di San Michele al Tagliamento. Da rainews.it