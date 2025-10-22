Tempo di lettura: < 1 minuto Attimi di paura in un condominio al Corso Garibaldi (civico 53) di Baronissi, dove nel primo pomeriggio di oggi un 77enne cardiopatico è rimasto bloccato in ascensore a causa di un malfunzionamento tecnico. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorritori dell’associazione di Volontariato ‘La Solidarietà’ di Fisciano, attivati dalla Centrale operativa a seguito della richiesta di intervento riferita dai Vigili del Fuoco per eseguire l’apertura dell’ascensore. Il pronto intervento dei soccorritori e dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio, dato che il malfunzionamento dell’ascensore ha provocato un rilascio di fumi altamente tossici per il paziente rimasto incastrato, che per fortuna è stato estratto in buone condizioni di salute. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bloccato in ascensore a Baronissi, 77enne liberato dai volontari de ‘La Solidarietà’ di Fisciano