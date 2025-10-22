Blitz della penitenziaria in una cella | sequestrati 110 grammi di hashish

Sequestro di droga al carcere Filippo Saporito di Aversa. E’ quello operato dalla polizia penitenziaria nel pomeriggio di martedì nel corso di un’operazione mirata e volta a interrompere un’attività di spaccio di stupefacenti nel penitenziario normanno.Sequestrati 110 grammi di hashishNel corso. 🔗 Leggi su Casertanews.it

