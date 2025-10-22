Blatte topi e pioggia a scuola non possiamo andare avanti così | la denuncia di una madre in Sardegna
Nelle scuola di Quartu Sant’Elena (Cagliari) il servizio mensa è iniziato nonostante le segnalazioni di blatte e topi nei diversi plessi. Tre denunce prima dell’anno non hanno portato a deblattizzazione o derattizzazione e ora i genitori a Fanpage.it chiedono che questi interventi vengano programmati a ogni inizio anno: "Non vogliamo denunciare nessuno, ma non ce la facciamo più". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Topi e blatte nei magazzini e tra le scorte di generi alimentari, i Nas chiudono un noto supermarket Accade a Terricciola: rilevate gravi violazioni alle norme igienico sanitarie. Stesso provvedimento per un bar pasticceria Continua a leggere: https://www.lanazi Vai su Facebook
Feltri: Gualtieri sindaco dell'eterna emergenza, dai topi alle blatte volanti - Ogni volta che ne vedo una a passeggio sul pavimento, un sudore freddo mi permea la fronte, il cuore batte ... Si legge su iltempo.it
Sassari, scuola evacuata per topi - Stamattina a Sassari, nella scuola di via De Carolis, i bambini sono stati portati via. unionesarda.it scrive
Scuola a Caserta, emergenza topi alla media Ruggiero: «Ora interventi subito» - L'ultima derattizzazione risale infatti a febbraio scorso ma già due mesi più tardi l'allora preside in carica aveva segnalato che il ... Da ilmattino.it