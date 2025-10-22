Blatte topi e pioggia a scuola non possiamo andare avanti così | la denuncia di una madre in Sardegna

Nelle scuola di Quartu Sant’Elena (Cagliari) il servizio mensa è iniziato nonostante le segnalazioni di blatte e topi nei diversi plessi. Tre denunce prima dell’anno non hanno portato a deblattizzazione o derattizzazione e ora i genitori a Fanpage.it chiedono che questi interventi vengano programmati a ogni inizio anno: "Non vogliamo denunciare nessuno, ma non ce la facciamo più". 🔗 Leggi su Fanpage.it