Blackout elettrici allarme in città | Sono sempre più frequenti
VOLTERRA Da settimane il buio torna a piombare nelle strade e nelle piazze di Volterra: una sequela di blackout elettrici stanno diventando una presenza fin troppo frequente in molte zone della città, dal centro storico alle aree più esterne. I cittadini sono esasperati e la questione plana al centro del dibattito non solo pubblico ma anche politico, sia per i disagi quotidiani sia per i rischi che queste interruzioni portano alla sicurezza di chi si muove in città dopo il tramonto. Le segnalazioni dei cittadini di Volterra contro i blackout elettrici stanno assumendo una dimensione sempre più evidente e diffusa, tanto da inondare ormai a cadenza quotidiana le pagine dei social network e i gruppi social di discussione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
