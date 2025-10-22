Black point largo Somalia partiti i lavori per mettere in sicurezza l' attraversamento pedonale
Via ai lavori per la messa in sicurezza di largo Somalia, esattamente nel tratto all'altezza del civico 54. Uno dei 30 “black point” individuati dall'amministrazione, nei 15 municipi di Roma, dove l'incidenza di sinistri è maggiore.Black point largo SomaliaIl cantiere è partito il 21 ottobre e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
