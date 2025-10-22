Bivacchi e rifiuti abbandonati | Più controlli

Bivacchi e rifiuti abbandonati in parcheggi e aree verdi: da più parti, a Melegnano, si alza la richiesta di maggiori controlli per arginare il fenomeno. Episodi in questo senso, con periodici raduni serali, schiamazzi e resti d’improvvisati pic nic a base di alcolici, si segnalano, ad esempio, nell’area verde di fronte alla Casa degli scout, nel quartiere Borgo, e nel posteggio tra via Lombardia e piazza Piemonte. I residenti lamentano, in particolare, l’abbandono di bottiglie di birra e altri rifiuti. In alcuni casi, i festini alcolici sono accompagnati da atti vandalici, come il danneggiamento di panchine, cestini e altri arredi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bivacchi e rifiuti abbandonati: "Più controlli"

