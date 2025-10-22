Bisseck | Sorpresi all’inizio Champions? Sappiamo di cosa siamo capaci

Dopo la vittoria dell’ Inter contro l’ Union SG, Yann Bisseck ha commentato la prestazione nerazzurra ai microfoni del sito ufficiale della UEFA. Il giovane difensore tedesco ha riconosciuto un avvio complicato per la squadra di Cristian Chivu: “ Nei primi 15 minuti eravamo in difficoltà. L’Union SG ci ha davvero sorpreso, è partita con grande intensità e ci ha messo in difficoltà. Dopo aver superato quella fase, però, abbiamo giocato molto bene e siamo riusciti a mettere in pratica ciò che avevamo preparato “. Il classe 2000, protagonista di una prova solida nel reparto arretrato, ha sottolineato anche l’importanza di mantenere la porta inviolata: “ Come difensore, chiudere la partita senza subire gol è sempre una soddisfazione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it