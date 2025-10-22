Bisseck | Sorpresi all’inizio Champions? Sappiamo di cosa siamo capaci
Dopo la vittoria dell’ Inter contro l’ Union SG, Yann Bisseck ha commentato la prestazione nerazzurra ai microfoni del sito ufficiale della UEFA. Il giovane difensore tedesco ha riconosciuto un avvio complicato per la squadra di Cristian Chivu: “ Nei primi 15 minuti eravamo in difficoltà. L’Union SG ci ha davvero sorpreso, è partita con grande intensità e ci ha messo in difficoltà. Dopo aver superato quella fase, però, abbiamo giocato molto bene e siamo riusciti a mettere in pratica ciò che avevamo preparato “. Il classe 2000, protagonista di una prova solida nel reparto arretrato, ha sottolineato anche l’importanza di mantenere la porta inviolata: “ Come difensore, chiudere la partita senza subire gol è sempre una soddisfazione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Contenuti che potrebbero interessarti
LE FORMAZIONI UFFICIALI! Union St. Gilloise (3-5-1-1): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Van De Perre, Niang; Ait El Hadj; David. All. Hubert ? Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattes Vai su Facebook
Bisseck: “Sappiamo cosa siamo in grado di fare. Avanti così, nel mirino il prossimo turno” - Intervistato dalla Uefa, il difensore dell'Inter Yann Bisseck ha parlato della vittoria di ieri sera in casa dell'Union SG ... Scrive msn.com
Bisseck: "Il primo quarto d'ora è stato difficile: ecco perché. Qualificazione? Se continuiamo così..." - Yann Bisseck festeggia il ritorno in campo da titolare con un assist importante per la rete del vantaggio nerazzurro contro l'Union SG. Riporta msn.com
Inter, Chivu sorprende tutti: rilancio Bisseck, Zielinski scavalca Frattesi - Mai banale Cristian Chivu, che sorprende ancora una volta tutti nelle scelte di formazione per la sfida odierna di Champions League con lo Slavia Praga. Si legge su calciomercato.it