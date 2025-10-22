Bisseck alla Uefa | La porta inviolata fa sempre piacere sappiamo cosa siamo in grado di fare! Union SG? Non li abbiamo sottovalutati vi spiego cos’è successo nei primi minuti
Inter News 24 Il difensore dell’Inter, Yann Bisseck, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta ieri in Champions League contro l’Union SG. Al termine della netta vittoria per 4-0 sul campo dell’Union Saint-Gilloise, il difensore dell’Inter Yann Bisseck, schierato titolare da Cristian Chivu, ha commentato la prestazione ai microfoni ufficiali della UEFA. Il centrale tedesco ha ammesso le difficoltà incontrate dalla Beneamata nei primi 15 minuti, quando la squadra è apparsa sorpresa dall’intensità dei padroni di casa. Superata quella fase critica, però, Bisseck ha sottolineato come la compagine milanese abbia giocato molto bene, mettendo in pratica esattamente ciò che era stato preparato e meritando la vittoria. 🔗 Leggi su Internews24.com
