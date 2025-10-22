Bisarca piena di autovetture si ribalta sulla statale Illeso il conducente caos per la viabilità

Civitella Marittima (Grosseto), 22 ottobre 2025 – Traffico in tilt lungo la statale 223 Siena-Grosseto all’altezza dell’uscita per Civitella Marittima, dove una bisarca che trasportava autovetture si è ribaltata lungo la carreggiata. L’incidente, avvenuto per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale intervenuta sul posto, ha richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco, perchè il mezzo ha occupato parzialmente sia la corsia di sorpasso nord che la corsia di sorpasso sud della strada statale. L’opera dei pompieri, una volta accertata l’incolumità del conducente del mezzo pesante, ha consentito la rimozione del camion e delle autovettura trasportate che, a causa del sinistro, si sono rovesciate sulla carreggiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

