Bimbo precipita dal balcone a Roma | Ha capito che stava per cadere si è tuffato verso un camion parcheggiato

Si trova ancora all'ospedale pediatrico Bambino Gesù il bimbo di 11 anni precipitato dal balcone a Roma dopo essersi sporto per salutare la sorellina che si trovava in strada. Un furgone parcheggiato sotto il palazzo ha attutito la caduta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Bimbo di 12 anni precipita dalla finestra: voleva salutare la sorellina appena uscita, è gravissimo - facebook.com Vai su Facebook

Roma, si sporge per salutare sorellina: bimbo di 10 anni precipita da finestra: è grave - X Vai su X

Bimbo precipita dal balcone a Roma: “Ha capito che stava per cadere, si è tuffato verso un camion parcheggiato” - Si trova ancora all'ospedale pediatrico Bambino Gesù il bimbo di 11 anni precipitato dal balcone a Roma dopo essersi sporto per salutare la sorellina ... Lo riporta fanpage.it

Bimbo caduto dal balcone a Roma, il dolore della mamma: «Volevo afferrarlo, ma non ce l'ho fatta» - Stringe ancora tra le mani la felpa con cui ha tamponato le ferite del figlio, intrisa di sangue. Secondo ilmattino.it

Bimbo precipita dal terzo piano, è gravissimo. Testimone: “Ho sentito un boato, è rimbalzato su un camion” - Il piccolo, 11 anni, si sarebbe sporto per vedere la sorella che in quel momento usciva dal portone d’ingresso del palazzo. Segnala quotidiano.net