Bimba perse dito per incidente nel parco 10 indagati | tra questi anche il sindaco Masci

Sono complessivamente 10 gli indagati dell'inchiesta della Procura di Campobasso aperta dopo l'incidente del 7 maggio a Pescara, avvenuto in un parco giochi di Pescara e che ha coinvolto una bimba a cui è stata amputata una falange della mano, dopo essersi ferita su una giostra, come riporta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

News recenti che potrebbero piacerti

Una bimba di due anni si era persa nei boschi gelidi di Dorchester, nel New Hampshire. Le ore passavano e le temperature calavano rapidamente. Poi, grazie al fiuto e al cuore del cane Freyja, la storia ha trovato il suo lieto fine. Dopo quattro ore di paura, la p - facebook.com Vai su Facebook

“Era in posa per una foto su un oblò aperto, la madre ha immortalato tutta la caduta”: bimba di 5 anni precipita nell’oceano dalla nave da crociera, la dinamica dell ... - Una bambina di 5 anni precipita in mare da un oblò aperto sulla Disney Dream. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Fontanella, bimba morì sei mesi dopo l'incidente, l'automobilista patteggia 2 anni - Morì sei mesi dopo quell'incidente in auto con mamma Antonella e papà Francesco, di Fontanella. Da bergamo.corriere.it

Bimba di 6 mesi morì in incidente, 23enne patteggia due anni - Un automobilista di 23 anni ha patteggiato due anni di reclusione, con pena sospesa, oggi in tribunale a Bergamo per l'incidente nel quale era morta Anna Greco, bimba di soli sei mesi. Secondo ansa.it