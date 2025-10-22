Billi il bullo e Pino il bambino il fumetto contro il bullismo

Un racconto disegnato, poetico e ironico sul bullismo, nato dalle matite e dalle idee dei bambini: è questo il cuore dell’iniziativa che raccoglie le tavole disegnate dagli alunni della classe terza primaria dell’Istituto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

News recenti che potrebbero piacerti

Billie Joe Armstrong, il 19 ottobre 2009, a Glasgow, in Scozia durante il 21st Century Breakdown Tour - facebook.com Vai su Facebook

“Billi il bullo e Pino il bambino”, il fumetto contro il bullismo della primaria dell'Istituto Comprensivo Alto Casentino di Pratovecchio Stia - «L'ex Lanificio Berti non è più solo memoria: è tornato ad essere un luogo vivo, dove la creatività e la cultura si incontrano. Lo riporta lanazione.it