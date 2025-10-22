Billi il bullo e Pino il bambino il fumetto contro il bullismo della primaria dell' Istituto Comprensivo Alto Casentino di Pratovecchio Stia

Arezzo, 22 ottobre 2025 – Un racconto disegnato, poetico e ironico sul bullismo, nato dalle matite e dalle idee dei bambini: è questo il cuore dell'iniziativa “Billi il bullo e Pino il bambino”, il fumetto contro il bullismo che raccoglie le tavole disegnate dagli alunni della classe terza primaria dell'Istituto Comprensivo Alto Casentino di Pratovecchio Stia, durante il laboratorio condotto, nei mesi scorsi presso il La.B (ex Lanificio Berti), di Pratovecchio, dal disegnatore Giorgio Franzaroli(vignettista e autore di graphic novel. Pubblica regolarmente le sue vignette su "Il Fatto Quotidiano"). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Billi il bullo e Pino il bambino”, il fumetto contro il bullismo della primaria dell'Istituto Comprensivo Alto Casentino di Pratovecchio Stia

News recenti che potrebbero piacerti

Billie Joe Armstrong, il 19 ottobre 2009, a Glasgow, in Scozia durante il 21st Century Breakdown Tour - facebook.com Vai su Facebook

“Billi il bullo e Pino il bambino”, il fumetto contro il bullismo della primaria dell'Istituto Comprensivo Alto Casentino di Pratovecchio Stia - «L'ex Lanificio Berti non è più solo memoria: è tornato ad essere un luogo vivo, dove la creatività e la cultura si incontrano. Lo riporta lanazione.it