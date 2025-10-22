bilancio positivo per la scuola che cura in sardegna

AGI - Oltre 100 genitori, 91 docenti, quasi 400 tra bambini e ragazzi: sono questi gli ingredienti principali dell'esperienza " La Scuola che cura ", il progetto realizzato in Sardegna, nelle province di Cagliari e Sassari, per affrontare, prevenire e arginare la dispersione scolastica nella regione, che registra il più alto numero di abbandoni (oltre il 20%). Avviato nel settembre 2024 e ormai giunto a conclusione il progetto - promosso da Rete per il Sociale ETS e finanziato dal Fondo di Beneficenza di Intesa San Paolo -, ha visto la partecipazione attiva di cinque Istituti Comprensivi (I.C. Pertini Biasi, I. 🔗 Leggi su Agi.it

