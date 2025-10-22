Bilancio in chiaroscuro Raccolta olive 2025 | L’olio diminuirà ma sarà sempre buono

L’olio extravergine 2025 dell’Empolese sarà buono, ma la battaglia contro la mosca in alcune aree è stata veramente dura. Secondo le prime stime, la raccolta olearia in Toscana dovrebbe attestarsi su valori dimezzati rispetto al 2024, per effetto di un clima particolarmente favorevole agli attacchi della mosca olearia. Poi ci sarà da fare i conti con i dazi Usa: l’impatto sugli scaffali americani è stimabile in un aumento dei prezzi del 30%. Anche il mercato nazionale è in difficoltà, a causa del diminuito potere d’acquisto dei consumatori. In questo scenario, la filiera cooperativa si propone come opportunità per garantire olio extravergine di oliva italiano di qualità a un prezzo sostenibile per i produttori e i consumatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bilancio in chiaroscuro. Raccolta olive 2025: "L’olio diminuirà ma sarà sempre buono"

