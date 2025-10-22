Bilancio di sostenibilità Il Comune affida l’incarico | Fondi Ue per 15 milioni
Ferrara si conferma tra le città italiane più dinamiche sul fronte della sostenibilità urbana e dell’ innovazione. Dopo il riconoscimento ottenuto al City Vision 2025 di Padova – dove è stata premiata per la solidità del proprio sistema di monitoraggio ambientale – il Comune compie un ulteriore passo avanti avviando la redazione del bilancio di sostenibilità, affidato alla società Euroconsulting. Ma dietro la visione ‘green’ di Ferrara c’è soprattutto una strategia di attrazione di fondi europei, che negli ultimi anni ha trasformato la città in un laboratorio di buone pratiche a livello nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Il Gruppo Romano presenta il Bilancio di Sostenibilità 2024. Creatività, sostenibilità e futuro: un percorso che unisce impresa, territorio e giovani talenti - facebook.com Vai su Facebook
a2a presenta il bilancio di sostenibilità 2024 di Milano. - X Vai su X
Bilancio di sostenibilità. Il Comune affida l’incarico: "Fondi Ue per 15 milioni" - L’amministrazione premiata a Padova al City vision per la qualità dei progetti. Lo riporta msn.com